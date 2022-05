Parte per l’estate il programma Enjoyski Time Summer Edition. Una sessione di allenamenti rivolti a sciatori esperti per migliorare la propria tecnica, ai futuri maestri di sci per prepararsi ad affrontare una selezione, ad allievi maestri per prepararsi in gigante e affrontare la prova PFC-T (ex eurotest), ai maestri di sci per rimanere aggiornati su tecnica e didattica...