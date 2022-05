Alcuni sono già aperti, altri apriranno nei prossimi giorni. Ecco le date di apertura dei Passi alpini per l'estate.

PASSI ALPINI PROSSIMA APERTURA

Passo Forcola: apertura prevista per il 6 giugno

Passo dello Stelvio: apertura prevista per il 20 maggio. Sul versante di Bormio c’è il divieto di transito per veicoli di altezza superiore a 3,30 m, mentre sul versante dell’Alto Adige vige il divieto di transito per veicoli di lunghezza superiore a 10,50 m

Passo San Marco: non è ancora stata definita la data di apertura.

Passo Mortirolo: non è ancora stata definita la data di apertura.

Passo Gavia: L’apertura è prevista entro la fine di maggio. Vige il divieto di transito per autobus e mezzi di peso superiore a 3,5 t

Passo Umbrail/ S. Maria: apertura prevista per il 20 maggio. Vige il divieto di transito per veicoli di peso superiore a 18 t, di larghezza superiore a 2,5 m e lunghezza superiore a 10 m

Passo del Rombo: apertura prevista per il 20 maggio

Passo San Gottardo: apertura prevista per il 26 maggio

Passo Stalle: apertura prevista entro fine maggio

PASSI ALPINI APERTI

Passo della Spluga: aperto dal 27 aprile

Passo Oberalp: aperto dal 22 aprile

Passo San Bernardino: aperto dal 29 aprile

Passo del Klausen: aperto dall’11 maggio

Passo Flüela: aperto dal 21 aprile