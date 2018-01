Sinossi

Per celebrare i centocinquant?anni del CAI, un volume inedito di escursioni lungo tutto l?Arco alpino. Un viaggio dalla Val d?Aosta al Friuli Venezia Giulia, passando per Piemonte, Trentino, Lombardia e Veneto, sui sentieri che hanno fatto la storia del Club Alpino Italiano, fondato nel 1863 da Quintino Sella. Si ripercorrono le grandi stagioni dell?alpinismo italiano e se ne celebrano le figure principali (come Bartolomeo Gastaldi e Walter Bonatti, solo per citarne due). Per ogni itinerario, una dettagliata scheda tecnica con cartina e tutte le informazioni utili. E in più un apparato iconografico composto da preziose immagini storiche del CAI e da fotografie realizzate ad hoc.