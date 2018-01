SuperG maschile di Kitzbühel LIVE! Lista di partenza e azzurri in gara

Qui il live timing della FIS!

Qui la lista di partenza del superG!

Alla gara sono iscritti 71 atleti in rappresentanza di 19 nazioni. Il primo a partire sarà il tedesco Josef Ferstl, col numero 2 scenderà lo svizzero Mauro Caviezel, col 4 il francese Adrien Théaux, col 5 l’austriaco Hannes Reichelt, col 6 lo sloveno Boštjan Kline, col 7 il norvegese Kjetil Jansrud, con l’8 il canadese Dustin Cook, col 9 il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, col 10 lo svizzero Beat Feuz, con l’11 l’austriaco Max Franz, col 12 il canadese Manuel Osborne-Paradis, col 13 l’austriaco Vincent Kriechmayr, col 14 il tedesco Andreas Sander, col 15 il norvegese Aksel Lund Svindal, col 16 il francese Alexis Pinturault, col 19 l’austriaco Matthias Mayer, col 20 il tedesco Thomas Dresssen e via via tutti gli altri.

Sette gli azzurri in gara: col 3 Dominik Paris, col 17 Peter Fill, col 18 Christof Innerhofer, col 31 Mattia Casse, col 39 Matteo Marsaglia, col 44 Emanuele Buzzi, col 60 Luca De Aliprandini.