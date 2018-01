Dalle Alpi al mar Mediterraneo: questo volume è un itinerario enogastronomico e culturale in tre regioni, ognuna con la propria, peculiare identità, eppure unite da ragioni che vanno oltre la contiguità geografica e le vicende storiche. Connessioni che valicano i confini nazionali, poiché Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta rappresentano la componente italiana dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo, istituita nel 2006 con i vicini francesi di Provence-Alpes-Còte d'Azur e Rhòne-Alpes. Un mondo di transiti, di scambi, di commerci: dai porti di Liguria lungo le vie del sale fino alla Pianura Padana, dal fondovalle fino ai più impervi passi alpini, perché le montagne, come il mare, sono da sempre punti di passaggio e frontiera, porte d'accesso piuttosto che barriere. Percorsi comuni che in cucina significano soprattutto contaminazioni, con il Piemonte e il suo territorio, il più esteso della Penisola, a fare da trait d'union: la Langa, il Monferrato, le colline tortonesi che sentono il profumo del mare, le valli alpine immerse nelle tradizioni montane. Un connubio perfetto che include suggestioni mediterranee che già profumano d'Oriente e i sapori rustici e corroboranti dei piatti della tradizione contadina. Tutte queste suggestioni e tradizioni rivivono e vengono esaltate da chef di primissimo livello, che quotidianamente sperimentano e reinventano piatti celebri per renderli innovativi e creativi, sempre nel rispetto del legame con il territorio e con i prodotti.