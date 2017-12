Partito il Circuito Fischer Master Cup Alpi Centrali 2018

La prossima tappa è prevista per il 14 gennaio in Valdidentro con la classica gara organizzata dallo S.C Erna per poi spostarsi a Santa Caterina Valfurva con lo Sci Club Erba e lo Sci Club Paul Harris. Si tornerà poi al Tonale e a Temù per concludere poi a Chiesa Valmlalenco con lo Sci Club Albavilla e Snow Eagle.

Il Circuito Fischer Master Cup Alpi Centrali si compone di 19 gare di cui 17 giganti e 2 slalom speciale.

Ogni singola gara darà luogo all’attribuzione di regolari punteggi Fisi, secondo le norme indicate nell’Agenda dello Sciatore 2017/2018. Per gli iscritti al Circuito Fischer Master Cup saranno stilate due classifiche separate: Assoluta per Gruppo (A, B, C e D) e Assoluta di categoria (A1, A2, A3 etc...).

Per accedere alla classifica generale assoluta, verranno presi in considerazione i migliori punteggi acquisiti considerando i 3/4 delle manifestazioni effettuate, ossia 16 gare.

La stessa regola vale per la classifica generale di categoria. Anche qui verranno presi in considerazione i migliori punteggi acquisiti considerando i 3/4 delle manifestazioni effettuate.

Per ciò che concerne invece la classifica di società, viene stilata in base alla somma aritmetica dei punteggi del circuito, acquisiti da tutti gli atleti della singola società.

Durante le premiazioni finali, saranno premiate le prime cinque società del Circuito. Alla società vincitrice sarà assegnato il Trofeo Camillo Onesti a.m., trofeo che dovrà essere poi rimesso in palio nella stagione successiva. Il trofeo sarà assegnato definitivamente dopo quattro anni alla società che nel corso del quadriennio se lo sarà aggiudicato il maggior numero di volte. In caso di parità sarà assegnato alla società che avrà acquisito il maggior punteggio.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il primo sabato del mese di maggio 2018. Saranno premiati i primi tre atleti dei gruppi Master A, Master B, Master C e Master D e i primi tre atleti di ogni singola categoria dei gruppi Master A, B, C e D. Ricco il montepremi fornito in primis da Fischer, in qualità di main sponsor (sci, scarponi, zaini...), da Vitalini sportswear, Uvex, Levelgloves, Sport Specialist e Liski.

Qualora alcune categorie avessero un numero di partecipanti superiori a dieci, saranno premiati i primi cinque.

Le iscrizioni alle gare previste nel Calendario Regionale Alpi Centrali dovranno pervenire tramite il portale Fisi Online. Per l'iscrizione al Comitato Regionale gli atleti dovranno rivolgersi al Comitato organizzatore presente presso l’ufficio gare della località di svolgimento delle singole manifestazioni, entro le ore 12:00 delle prime 8 giornate di gara.

CALENDARIO CIRCUITO FISCHER MASTER CUP ALPI CENTRALI 2018